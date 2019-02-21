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للعمل في مدينة الرياض

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء
weam.co/575125
الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل لديها. وقالت أن الوظائف المتاحة هي:

مدير إدارة مخاطر أمن المعلومات والالتزام علوم الحاسب الالي / التخصص درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص أمن المعلومات بتقدير لا يقل عن جيد جدا / الخبرة خمس سنوات وأعلى.

مدير إدارة العمليات الأمنية / التخصص علوم الحاسب الالي / درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص أمن المعلومات بتقدير لا يقل عن جيد جدا/ الخبرة ثلاث سنوات وأعلى.

مطور ذكاء الأعمال /التخصص علوم الحاسب الالي / درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيدجدا / الخبرة 5 سنوات في ( ذكاء الأعمال باستخدام تقنيات اوراكل ومايكروسوفت- تحليل البيانات-التعامل مع قواعد البيانات ) .

باحث إحصاء/ التخصص إحصاء اقتصاد / درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو الإحصاء بتقدير ممتاز أو جيد جدا / الخبرة غير مطلوبه

أخصائي إحصاء / التخصص إحصاء اقتصاد / ماجستير في الاقتصاد أو الاحصاء / الخبرة غير مطلوبه

خبير إحصاء / التخصص إحصاء اقتصاد / الماجستير بتقدير لا يقل عن جيدجدا / خبرة 5 سنوات وأكثر .

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:
https://www.stats.gov.sa/ar/jobs-listing-internal

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