وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل لديها. وقالت أن الوظائف المتاحة هي:

مدير إدارة مخاطر أمن المعلومات والالتزام علوم الحاسب الالي / التخصص درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص أمن المعلومات بتقدير لا يقل عن جيد جدا / الخبرة خمس سنوات وأعلى.

مدير إدارة العمليات الأمنية / التخصص علوم الحاسب الالي / درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص أمن المعلومات بتقدير لا يقل عن جيد جدا/ الخبرة ثلاث سنوات وأعلى.

مطور ذكاء الأعمال /التخصص علوم الحاسب الالي / درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيدجدا / الخبرة 5 سنوات في ( ذكاء الأعمال باستخدام تقنيات اوراكل ومايكروسوفت- تحليل البيانات-التعامل مع قواعد البيانات ) .

باحث إحصاء/ التخصص إحصاء اقتصاد / درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو الإحصاء بتقدير ممتاز أو جيد جدا / الخبرة غير مطلوبه

أخصائي إحصاء / التخصص إحصاء اقتصاد / ماجستير في الاقتصاد أو الاحصاء / الخبرة غير مطلوبه

خبير إحصاء / التخصص إحصاء اقتصاد / الماجستير بتقدير لا يقل عن جيدجدا / خبرة 5 سنوات وأكثر .

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.stats.gov.sa/ar/jobs-listing-internal