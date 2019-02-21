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خلال جولات رقابية

ضبط مخالفات في صيدليات بيطرية بمحافظة القنفذة

ضبط مخالفات في صيدليات بيطرية بمحافظة القنفذة
weam.co/575128
مكة -الوئام -عبدالله العازمي:

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة إدارة الزراعة قسم الثروة الحيوانية عند الوقوف على ٩ صيدليات وعيادة بيطريه بمحافظة القنفذة وذلك من خلال تنفيذ جولات رقابية وزيارات مفاجئة للمنشأت البيطرية.

وتم رصد بعض المخالفات منها وجود أدوية منتهية الصلاحية، وبعض الادوية واللقاحات تستخدم كجرعات ووجود أطباء يعملون بدون مزاولة مهنة وسوء النظافة في بعض الصيدليات البيطرية وقد تم تطبيق الأنظمة والتعليمات حيالها بالرفع بالانذرات والمخالفات.

كان ذلك استمرار للحملة التفتشية على المنشأت البيطرية كما اوضح ذلك سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي.

من جانب آخر قام الفريق البيطري بجولات كشفيه ميدانيه من ادارة الزراعة – الثروة الحيوانية بالتعاون مع المكاتب
للوقوف على اهم الامراض الحيوانيه والمعوقات والتوعيه والارشاد في الصحة الحيوانيه والمنشآت البيطريه لدي المكاتب في منطقة مكة المكرمة ومربي الثروة الحيوانيه.

حيث زار مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة فريق بيطري قام بالشخوص على حيوانات اكثر من مواطن مع الفريق البيطري بمكتب القنفذه والمساعدة في تشخيص الامراض و اعطاء المربي الارشاد البيطري اللازم.

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