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وإطلاق مؤشر الفقد والهدر في الغذاء

“الحبوب” ومجموعة صافولا توقعان أول اتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص

“الحبوب” ومجموعة صافولا توقعان أول اتفاقية بين القطاعين الحكومي والخاص
weam.co/575145
الوئام - متابعات

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