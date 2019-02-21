بالصور .. مصرع طفلة وإصابة ٧ من عائلة واحدة في حادث انقلاب بمركز وراخ

الباحة - الوئام - عايض آل ركبان:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب سبعة آخرين، من عائلة واحدة، بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب وانيت غمارتين بمركز وراخ التابع لمحافظة العقيق بمنطقة الباحة.

وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد 997 عن حادث انقلاب وانيت الموقع وراخ قبل مخفر الشرطة بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة في تمام الساعة 5:15 فجر اليوم الخميس 16 / 6 / 1440هـ.

وأضاف تم توجيه ست فرق اسعافية من الهلال الأحمر، وأيضا فرقة إسعافية من الصحة للموقع حسب البلاغ الوارد للعمليات بوجود عدد من الإصابات بالموقع.

واتضح وجود ثمانية إصابات من عائلة واحدة، تم فرز الإصابات بالموقع، وكانت إحدى الإصابات خطيرة تم التعامل معها إسعافياً بالموقع، وجرى نقلها للمستشفى، وخمس إصابات متوسطة، واصابه بسيطة، وحالة وفاة لطفلة، وتم التعامل مع الإصابات ونقلها لمستشفى العقيق.