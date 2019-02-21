خطة علاجية لمكافحة “التراكوما” والوقاية منه في مكة المكرمة

مكة المكرمة – الوئام - حجب العصيمي:

عقدت المديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، بإشراف نائب مساعدالشؤون العلاجية، الدكتور نزار باوهاب، بالتعاون مع منسق مكافحة العمى بالعاصمة المقدسة، الدكتور سامر بصيري، اجتماعا، لمناقشة وإعداد خطة للبرنامج الوطني لمكافحة مرض التراكوما، وإعلان خلو المملكة منه بحلول عام ٢٠٢٠.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن اللجنة أعدت مسودة للدليل العلاجي، وآلية تفعيله وتوزيعه على مستشفيات العاصمة والمراكز الصحية، بالاشتراك مع الصحة العامة وإدارة الصحة المدرسية، لمناقشة آليات العمل لمشروع خلو العاصمة المقدسة من التراكوما مع جميع الادارات ذات العلاقة.

يذكز أن مرض التراكوما، أو الرمد الحُبيبي، هو من الأمراض المعدية الحثرية التي تصيب العين، وتؤدي إلى احتكاك الرموش بالقرنية، ويُصنف أيضاً من الأمراض المدارية المُهمَلة، ويُصيب العين بفعل نوعٍ من أنواع البكتيريا التي تُسبب حبيبات صغيرة تحمل الفيروس في السيتوبلازم، ولهذا المرض الكثير من الأعراض التي لا تظهر مباشرة إلا بعد أسبوع من الإصابة به.