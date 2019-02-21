مسؤول: المشرفون التربويون هم الأساس في تطوير وتحسين العملية التعليمية

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

اعتبر مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية (بنين) بمحافظة الطائف، فهاد الذويبي، أن المشرف التربوي هو القلب النابض والذراع التنفيذي في تطوير وتحسين العملية التعليمية والتحصيل الدراسي وتحقيق الفاعلية والتميز في الميدان.

تصريح الذويبي جاء خلال لقائه، صباح اليوم، بجميع مشرفي مكتب التعليم بالحوية بحضور مدير مكتب التعليم، ناصر الشهري، ورئيس الشؤون التعليمية، محمد الحارثي، ورئيس الشؤون المدرسية، فيصل الزهراني، ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينفذها المساعد للشؤون التعليمية للإلتقاء بجميع مشرفي المكاتب الداخلية والخارجية.

ولفت الذويبي في لقائه إلى أهمية دور المشرف التربوي في المدرسة وسمو رسالته، وقال: “المشرف ممثل لإدارة التعليم في كافة الصلاحيات وهو معني بالعمل الكامل داخل المدرسة وعليه تُلقى المسؤولية في معالجة الخطأ و إصلاح الخلل”.

مضيفًا أن جميع الممارسات تقاس من خلال العمل في الميدان وأداء المدرسة ومكوناتها هو انعكاس لعمل المشرف وتوجيهاته.

ودعا إلى ضرورة التخطيط الجيد قبل الزيارات الميدانية من خلال وضوح الرؤية وتحديد الأهداف ومتابعة تنفيذها كما دعا إلى تلمس احتياجات الميدان وتقدير جهود العاملين والمتميزين وتثمين جهودهم.

فيما شدد الذويبي على أهمية استشعار المسؤولية تجاه المشرف التربوي في تطوير الأداء واستثمار فرص التحسين، ورسم الخطط التطويرية للخدمة الإشرافية المقدمة وأثر ذلك في تحقيق التحسين المستمر والتميز في العمل الإشرافي وما يضيفه من حماسٍ ودافعية في المؤسسات التعليمية.

وتنازول اللقاء عددًا من الموضوعات والفعاليات حيث استعرض المكتب بعض أعماله ومنجزاته ومبادراته ومشاركاته وجهود مشرفيه في الميدان التربوي بالإضافة إلى ملاحظات من الميدان التربوي، ثم بدأ اللقاء المفتوح مع المساعد للشؤون التعليمية أجاب من خلالها عن مداخلات المشرفين التربويين

ثم كرم الذويبي المشرفين المتميزين في إدخالات نظام نو،ر وتكريم الموظف الإداري علي الحارثي، الذي حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الطائف، في بادرة من المكتب لتشجيع الموظفين على الجد والاجتهاد وتطوير الذات.

وفي ختام اللقاء وجه الذويبي الشكر والتقدير لمدير وقيادات ومشرفي مكتب التعليم بالحوية وجميع منسوبيه على جهودهم، متمنيا لهم مزيداً من التألق والإبداع، ومثمناً جهود جميع المشرفين ودورهم الفاعل في إنجاح اللقاء وتحقيق أهدافه .