حساب المواطن: 44% تحصلوا على الاستحقاق الكامل في دفعة فبراير

واس- الوئام

بلغ معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الخامسة عشرة لبرنامج حساب المواطن 0.7%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.70 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 34.8 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، بأن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحًا بأن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%، وأشارت أرقام البرنامج بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، كما أفصحت أرقام الدفعة الخامسة عشر بأن 85% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.2 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وشدد المتحدث الرسمي للبرنامج، على ضرورة الإفصاح عن البيانات والدخل بشكل دقيق ومحدد، مبيناً بأن عدم أفصاحهم عن بعض البيانات أدى إلى حرمانهم من الاستحقاق في هذه الدفعة، داعياً المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج عبر الرابط www.ca.gov.sa وذلك لتحديث بياناتهم أو تعديلها في حال طرأ أي تغير عليها.