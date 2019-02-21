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مؤسسة النقد تُلغي ترخيص مؤسسة خالد سالم عبدالعزيز للصرافة

مؤسسة النقد تُلغي ترخيص مؤسسة خالد سالم عبدالعزيز للصرافة
weam.co/575230
واس- الوئام

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة، من مزاولة أعمال الصرافة فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت “ساما” في بيان لها، أن قرار إلغاء الترخيص جاء لعدم التزام تلك المنشأة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية.

وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية قطاع الصرافة في المملكة والتزام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.

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