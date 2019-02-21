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“الغذاء والدواء” تسحب تشغيلات من مستحضر بسبب “خلل في الجودة”

“الغذاء والدواء” تسحب تشغيلات من مستحضر بسبب “خلل في الجودة”
weam.co/575256

أرسلت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميماً للجهات الصحية لإيقاف استخدام تشغيلات من مستحضر (Cefuzime 250 MG, 500 MG TAB) الذي تنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار، Julphar)، بسبب خلل في جودة المستحضر تمثل في وجود رائحة كريهة وانتفاخ شريط الأقراص.

وتلقت الهيئة من المكتب العلمي لشركة الخليج للصناعات الدوائية ما يفيد بوجود خلل في جودة مستحضر CEFUZIME 500 MG TAB الذي يحمل الاسم العلمي Cefuroxime Axetil ورقم التسجيل 172-186-02 للتشغيلات رقم (0047، 0048، 0049، 0051، 0060، 0061، 0062، 0067، 0072، 0074، 0075، 0076، 0077، 0078، 0079، 0081)، وكذلك مستحضر CEFUZIME 250 MG TAB الذي يحمل رقم التشغيلة 0013

وألزمت الهيئة الشركة بسحب تلك التشغيلات من جميع الجهات المستفيدة.

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