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التشكيل الرسمي لقمة الاتحاد والهلال

التشكيل الرسمي لقمة الاتحاد والهلال
weam.co/575259

أعلن زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال، وسلافين بيليتش مدرب اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذى يخوض المواجهة المرتقبة، مساء اليوم، في قمة منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

تشكيل الهلال:
المعيوف، بوتيا، بليهى، ديجينيك، البريك، الشهرانى، كنور، كاريلو، الشلهوب، الدوسرى، جوميز.

تشكيل الاتحاد:
فواز القرنى، دا كوستا، زياد المولد، سعود عبد الحميد، الحربى، باجندوح، الأحمدى، رودريجيز، البيشى، فهد المولد، بيرجوفيتش.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة متفوقاً بفارق 6 نقاط على أقرب منافسيه النصر، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، وهو مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.

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