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مدني قلوة ينقذ محتجزا على جبل الرميضة (صور)

مدني قلوة ينقذ محتجزا على جبل الرميضة (صور)
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قلوة - الوئام - عايض ال ركبان

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، اليوم، من فك احتجاز شخص كان عالقا في منحدر وعر بجبل الرميضة.
وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي بوورد بلاغ الساعة 17:12 من مساء هذا اليوم الخميس الموافق 16/6/1440من قبل أحد المواطنين يفيد باحتجاز صديقه في منحدر وعر بجبل الرميضة”.
وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول اتضح وجود مواطن يبلغ من العمر 38 عاما محتجز بمنحدر وعر يبعد عن اقرب نقطة تمركز للآليات 1 كيلو متر تقريبا حيث تم الوصول إلى الشخص المحتجز في ظروف صعبة جداً لصعوبة التضاريس المحيطة بالجبل حيث تم إخراجه إلى أقرب منطقة آمنة.
وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه يعاني من إصابة متوسطة فيما تم تسليمه للجهات ذات العلاقة.

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في تسلق مثل هذه المواقع حفاظا على سلامتهم.

 

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