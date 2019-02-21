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نائب أمير مكة يسلم أراضٍ مجانية لعدد من مستفيدي الإسكان في مشروع الطائف الجديد

نائب أمير مكة يسلم أراضٍ مجانية لعدد من مستفيدي الإسكان في مشروع الطائف الجديد
weam.co/575268

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة منتجات سكنية لعدد من مستفيدي وزارة الإسكان في محافظة الطائف.
ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع تويتر خبراً عن بدء جولة نائب أمير المنطقة لمحافظة الطائف، وأضاف في تغريدة أخرى صوراً لعدد من المواطنين وهم يتسلمون أراضيهم السكنية في وادي جليل بمحافظة الطائف.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان يوفر 6 حلول سكنية لمستفيديه، من بينها الأراضي المجانية التي أعلن البرنامج منذ إطلاقه عن تخصيص نحو 200 ألف تسلم للمواطنين في جميع مناطق المملكة، كما يوفر البرنامج الحصول على وحدة سكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، أو تحت الإنشاء، إضافة إلى الحصول على قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي، أو لشراء وحدة سكنية من السوق، أو تحويل القرض العقاري القائم إلى مدعوم.

 

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