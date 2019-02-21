بثنائية نظيفة.. الهلال يواصل الصدارة والاتحاد في الهاوية

واصل الهلال صدارته لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تغلبه على الاتحاد بهدفين دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة في جدة الجولة الـ21.

انطلق الشوط الأول و دخل أصحاب الأرض الاتحاد بتشكيلة مكونه من فواز القرني في خط الحراسة و سعود عبدالحميد و زياد الصحفي و داكوستا و منصور الحربي في خط الدفاع و كريم الاحمدي و جمال باجندوح و رودريقز و فهد المولد و البيشي في خط الوسط و في المقدمة برجوفيتش.

و دخل الهلال بتشكيل أساسي مكون من عبدالله المعيوف في الحراسة و البليهي و ديجينك و بوتيا و البريك و الشهراني في خط الدفاع و كنو و الشلهوب و سالم و كاريلو في خط الوسط و في المقدمة قوميز.

شهد الشوط الأول ضغطا لصالح الهلال في أغلب فترات الشوط مع خطورة قليلة هددت المرمى الهلالي في بعض دقائق الشوط.

وفي الدقيقة السابعة مرر ياسر الشهراني تمريرة داخل منطقة الجزاء لقوميز قام بتسديدها و لكنها اعتلت العارضة، وفي الدقيقة الـ23 ثنائية رائعة بين الشلهوب وكاريلو حيث قام الأخير بالتسديد ولكنها اعتلت العارضة، في الدقيقة الـ26 تحصل برجوفيتش على كرة بعد هفوة من دفاعات الأزرق حيث قام بالتسديد و لكن تألق حارس الأزرق المعيوف لينقذ الهلال، وبعدها بأربعة دقائق قام رودريقز بالتسديد على المرمى الهلالي ولكن الكرة تمر بجوار المرمى، في الدقيقة الـ34 واصل الهلال ضغطه و قام كنو بالتسديد من خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها فواز القرني ليبقي الامور على ماهي عليه.

في الدقيقة الـ36 كاريلو يمرر تمريرة داخل منطقة الجزاء و يقوم البليهي بضرب الكرة برأسه و تعتلي الكرة العارضة ، استمر الضغط الأزرق حتى اطلق الحكم صافرة الشوط الاول لينتهي بالتعادل السلبي 0-0.

في الشوط الثاني واصل الهلال تألقه وضغطه على المرمى الاتحادي وكان جيوفينكو الأبرز حيث دخل بديلا للشلهوب وصنع الفارق لكتيبة الأزرق.

بالدقيقة الـ 46 سدد رودريجيز فاولاً خطيرًا لصالح الاتحاد مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة الـ51 سدد برجوفيتش تسديدة ليتصدى لها المعيوف بسهولة، وفي الدقيقة الـ55 سدد كنو تسديدة اعتلت العارضة، وفي الدقيقة الـ66 ثنائية رائعة بين جيوفينكو و سالم حيث قام سالم بالتسديد و لكن الدفاع الاتحادي يتألق و يبعدها، بعدها بدقيقة تحصل الهلال على ركنية قام بتنفيذها جيوفينكو حيث ابعدها داكوستا و نجح قوميز في الهروب من المراقبة و تسديد الكرة ليسجل اولى اهداف الهلال، في الدقيقة الـ72 مرر ديجينك تمريرة رائعة لجيوفينكو ليقوم الاخير بالتسديد و لكن تمر كرته بجوار القائم ، في الدقيقة الـ81 قوميز يمرر الكرة لجيوفينكو حيث قام جيوفينكو بتمرير الكرة لسالم الدوسري ليسدد الكرة و يعلن ثاني اهداف الهلال ، و في الدقيقة الـ85 هتان باهبري البديل ينطلق من امام دفاعات الاتحاد و يمرر لقوميز تمريرة رائعة حيث قام بالتسديد و لكن تصدى لها فواز القرني ببراعة، حاول الاتحاديين اضافة اَي هدف و لكن دفاع الهلال كان في الموعد لينتهي اللقاء بهدفين دون رد

بهذه النتيجة الهلال يواصل صدارته بـ52 نقطة و يواصل الاتحاد هدره للنقاط في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.