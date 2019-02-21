السودان يحتجز شحنة دقيق قمح قادمة من مصر

احتجزت السلطات السودانية شحنة طحين القمح قادمة من مصر وسحب عينات منها للتأكد من عدم وجود ملوثات، وقالت إن الشحنة لن يسمح بالتصرف فيها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.

وذكر المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عوض سكراب في بيان له، اليوم الخميس، أن “شحنة دقيق القمح القادمة من مصر تمت إجراءاتها بواسطة الجمارك بما يعرف بفحص الموقع (أورنيك 10) وإستنادا إلى ذلك تم حجزها بالمخازن والتحفظ عليها بالتعاون مع الجهات الأمنية”.

وأضاف البيان: “سحبت عينات بواسطة الهيئة بغرض إجراء التحاليل وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح شاملة الملوثات وكل الاختبارات المتعلقة بالصحة والسلامة بما في ذلك الفطريات، ولن يسمح بالتصرف فيها إلا بعد ظهور نتائج تحليل العينات والتأكد من خلوها من أي ملوثات ومطابقتها للمواصفات”.