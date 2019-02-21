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العثور على أكبر مقبرة جماعية لضحايا تنظيم “داعش”

العثور على أكبر مقبرة جماعية لضحايا تنظيم “داعش”
weam.co/575288

عثر في ضواحي مدينة الرقة، شمالي سوريا، على مقبرة تضم نحو 3500 جثة لضحايا تنظيم “داعش” الذي كان يسيطر على هذه المدينة، حسبما أوردت “فرانس برس”، اليوم الخميس.
ووفق الوكالة فقد جرى العثور على مقبرة جماعية ضخمة، إضافة إلى قبور فردية، تحت أرض زراعية بضاحية الفخيخة على مشارف الرقة، وتعد هذه المقبرة الأكبر والأقدم لضحايا التنظيم الإرهابي حتى الآن.
تنتشر على جانب من أرض الفخيخة الزراعية، مقابر أكثر من 120 جثة تم نبشها من قبل فريق الاستجابة السريعة التابع لجهاز الدفاع المدني في الرقة.
وقد تم تحديد ثماني مقابر جماعية أخرى على مشارف المدينة، بما فيها واحدة أطلق عليها اسم “بانوراما” تم إخراج أكثر من 900 جثة منها.

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