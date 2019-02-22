القوات الجوية بطل للقدم‎ و”التايكواندو” للقوات البرية في الألعاب الرياضية الـ(17) للقوات المسلحة

‏‎برعاية اللواء الركن عبدالله بن علي الطويلعي قائد المنطقة الغربية اختتمت مساء يوم أمس الأربعاء بطولة كرة القدم لدورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة والتي جمعت منتخب القوات البرية ومنتخب القوات الجوية بملعب معهد قوات الدفاع الجوي بجدة، وانتهت المباراة بفوز منتخب القوات الجوية بنتيجة ( ٠/١) سجله اللاعب عبدالله العبدالله عند الدقيقة ٢٤ من زمن المباراة.وفي نهاية المباراة قام اللواء الطويلعي

بتكريم أعضاء اللجنة الفنية وحكام البطولةواللاعبون المميزين في البطولة.

هذا وجاءت نتيجة المنتخبات كالتالي : حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية منتخب الحرس الملكي وحصل على المركز الثاني منتخب القوات البرية فيما حصل على المركز الأول والميداليات الذهبية وكأس البطولة منتخب القوات الجوية.

على صعيد آخر شهدت الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي ختام منافسات بطولة التايكواندو وحقق منتخب القوات البرية المركز الأول في الترتيب العام للبطولة. وحلت القوات الجوية في المركز الثاني، تلتها القوات البحرية في المركز الثالث، بعد منافسات قوية استمرت لثلاثة أيام. وكرم راعي الحفل اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري رئيس هيئة عمليات القوات البحرية المكلف. ‎الفائزين بالبطولة ،كما تم تكريم حكام البطولة.