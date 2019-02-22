بحضور نائب أمير منطقة مكة.. تعليم الطائف توقع مذكرتي تكامل مع الجامعة والمحافظة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، ‪‬وقّعت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مذكرتين تكامل، الأولى مع جامعة الطائف والثانية مع أمانة محافظة الطائف، انطلاقا من برنامج التحوّل الوطني 2030.

ومثل الإدارة خلال التوقيع المدير العام للتعليم طلال اللهيبي ومن جامعة الطائف مدير الجامعة الدكتور حسام زمان ، كما مثل أمانة الطائف أمين المحافظة المهندس محمد ال هميل.

وتأتي هذه الشراكات بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف من خلال إدارة الجودة وقياس الأداء مع الإدارات الحكومية، لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات، وحرصاً علي التعاون المشترك في إطلاق المبادرات التي تخدم المرافق الخدمية ، وتعزيز دور خدمات التوعية البيئية والنهوض بالعمل التطوعي، لإضافة إلى تحقيق جودة الأداء الأكاديمي بما يحسّن من مخرجات التعليم، تحقيقا للأهداف والغايات المرجوّة، وانعكاساتها الايجابية علي قوة النواحي العلمية والعملية لدي الدارسين.

وكان سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اطلع على ركن الإدارة الذي شاركت الإدارة الذي شاركت به في معرض مشاريع محافظة الطائف، واستمع الى شرح مفصل عن الجناح والذي اشتمل على المشاريع المستلمة والتي بلغت قيمتها الاجمالية ستة وستون مليون ريال، لعدد ١٣ مدرسة منقولة، وتم استعراض تسعة مباني مستأجرة مخلاة، في حين بلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمدارس خمسة آلاف طالب وطالبة ، كما تم استعراض ١٤ مشروع جاري تنفيذه بتكلفة إجمالية ١٢٩ مليون ريال، منها، وأيضا مشاريع وبرامج حيوية منها مركز الطائف العلمي والخرائط المدرسية ونادي المعلمين وبوابة الصيانة، كما تم استعراض منجزات أندية الحي (بنين وبنات)، متضمنة الإحصائيات لأعداد مدارس أندية الحي وعدد المستفيدين منها ، والخطط والبرامج المنفّذة.

كما اطلع سمو نائب أمير منطقة مكة على أبرز منجزات الإدارة والتي اشتملت على جائزة التعليم للتميز فئة التميز الإداري وجوائز التميز لأندية مدارس الحي.

وكانت الطالبة ترف الغامدي استقبلت نائب أمير منطقة مكة بباقة من الورد وقصيدة ترحيبية نالت استحسان الحضور.