إيقاف مباراتين وغرامة مالية في انتظار ديجينك الهلال

الوئام - محمد بن نافع :

من المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بإيقاف المحترف الأسترالي في صفوف الفريق الهلالي ميلوس ديجينيك مباراتين وتغريمة مبلغ 10000 ريال بعد استفزازه لجمهور نادي الاتحاد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (21) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون مقابل.

وأثار اللاعب جماهير نادي الاتحاد في الدقيقة (95) من زمن المباراة وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (58) من لائحة الانضباط ” أي شخص يقوم بإثارة الجماهير بالفعل أو القول أو الإشارة خلال أي مباراة يتم إيقافه مباراتين ويعاقب بغرامة مالية قدرها (10000) عشرة آلاف ريال”.