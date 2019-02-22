الهلال الأحمر يسعف 32 حالة في كلاسيكو الاتحاد والهلال

جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

باشرت الفِرَق الإسعافية والتطوعية بهيئة الهلال الأحمر، المشاركة في تغطية مباراة الكلاسيكو بين فريقي الاتحاد والهلال، والتي أقيمت مساء أمس في ملعب الجوهرة بجدة 32 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبوزيد لــ”الوئام” أن الفِرَق تولت إسعاف 32 حالة، وتم نقل 2 حالتين منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت الهيئة قد استعدت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة كأس كأس الامير محمد بن سلمان بين نادييْ الاتحاد والهلال، والتي أقيمت أمس الخميس بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة؛ حيث عمدت الخطة إلى تجهيز عدد (17) فرقة إسعافية منها 4 فرق عنايات.

بالاضافة لعدد من المتطوعين والمتطوعات تم توزيعها في نقاط اسعافية في ارجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة؛ وذلك حسب الخطة المعدة للمنشآت الرياضية.