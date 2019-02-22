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للعمل في مدينة الرياض

#وظائف شاغرة للرجال والنساء في تخصصي الملك فيصل

#وظائف شاغرة للرجال والنساء في تخصصي الملك فيصل
weam.co/575335
الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في مدينة الرياض لحملة المؤهلات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وقال أن الوظائف المتاحة بمسميات:

منسق إداري أول – إدارة شؤون التمريض (Administrative Coordinator I)
– بكالوريوس إدارة مستشفيات أو إدارة أعمال
– خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو ماجستير مع خبرة سنة.

كاتب جناح – وحدة العناية المركزة لجراحة القلب للبالغين (Ward Clerk)
– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى
– إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات في استخدام الحاسب الآلي
– لا يشترط الخبرة .

مساعد رعاية مرضى – 4 وظائف – عدة أقسام (Patient Care Assistant)
– شهادة الكفاءة المتوسطة
– لا يشترط الخبرة .

مساعد أول سجلات طبية (Medical Records Assistant I)
– بكالوريوس أو دبلوم (إدارة مستشفيات، إدارة أعمال)
– لا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس
– لحملة الدبلوم يشترط خبرة سنة.

أخصائي سجلات طبية (Specialist, Medical Records)
– بكالوريوس أو دبلوم (إدارة السجلات الطبية) أو ما يعادلها
– خبرة سنة لحملة البكالوريوس
– خبرة 3 سنوات للدبلوم.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الرابط التالي:
https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/careers/vacancies/90058

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