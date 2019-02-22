وظائف شاغرة للرجال والنساء في تخصصي الملك فيصل

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في مدينة الرياض لحملة المؤهلات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.
وقال أن الوظائف المتاحة بمسميات:
منسق إداري أول – إدارة شؤون التمريض (Administrative Coordinator I)
– بكالوريوس إدارة مستشفيات أو إدارة أعمال
– خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو ماجستير مع خبرة سنة.
كاتب جناح – وحدة العناية المركزة لجراحة القلب للبالغين (Ward Clerk)
– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى
– إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات في استخدام الحاسب الآلي
– لا يشترط الخبرة .
مساعد رعاية مرضى – 4 وظائف – عدة أقسام (Patient Care Assistant)
– شهادة الكفاءة المتوسطة
– لا يشترط الخبرة .
مساعد أول سجلات طبية (Medical Records Assistant I)
– بكالوريوس أو دبلوم (إدارة مستشفيات، إدارة أعمال)
– لا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس
– لحملة الدبلوم يشترط خبرة سنة.
أخصائي سجلات طبية (Specialist, Medical Records)
– بكالوريوس أو دبلوم (إدارة السجلات الطبية) أو ما يعادلها
– خبرة سنة لحملة البكالوريوس
– خبرة 3 سنوات للدبلوم.
ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الرابط التالي:
https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/careers/vacancies/90058