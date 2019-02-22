وظائف شاغرة للرجال والنساء في تخصصي الملك فيصل

الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في مدينة الرياض لحملة المؤهلات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وقال أن الوظائف المتاحة بمسميات:

منسق إداري أول – إدارة شؤون التمريض (Administrative Coordinator I)

– بكالوريوس إدارة مستشفيات أو إدارة أعمال

– خبرة 3 سنوات في نفس المجال أو ماجستير مع خبرة سنة.

كاتب جناح – وحدة العناية المركزة لجراحة القلب للبالغين (Ward Clerk)

– شهادة الثانوية العامة كحد أدنى

– إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات في استخدام الحاسب الآلي

– لا يشترط الخبرة .

مساعد رعاية مرضى – 4 وظائف – عدة أقسام (Patient Care Assistant)

– شهادة الكفاءة المتوسطة

– لا يشترط الخبرة .

مساعد أول سجلات طبية (Medical Records Assistant I)

– بكالوريوس أو دبلوم (إدارة مستشفيات، إدارة أعمال)

– لا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس

– لحملة الدبلوم يشترط خبرة سنة.

أخصائي سجلات طبية (Specialist, Medical Records)

– بكالوريوس أو دبلوم (إدارة السجلات الطبية) أو ما يعادلها

– خبرة سنة لحملة البكالوريوس

– خبرة 3 سنوات للدبلوم.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/home/careers/vacancies/90058