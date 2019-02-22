المؤبد لأسترالي قتل 6 دهساً بسيارة

ملبورن- الوئام:

قالت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا، اليوم الجمعة، إنها “أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على أسترالي اندفع بسيارته بين عشرات المارة في شارع مزدحم بوسط ملبورن عام 2017، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص”.

وأضافت المحكمة، أن الحد الأدنى للعقوبة التي سيقضيها قبل أن يتسنى حصوله على إفراج مشروط هو 46 عاماً.

وصدر حكم بالسجن المؤبد على جيمس غارغاسولاس(29 عاماً) عن كل قتيل من ضحاياه، وبينهم رضيع وطفلة في العاشرة من العمر.

وقال القاضي مارك واينبرج، لجارجاسولاس خلال جلسة النطق بالحكم في ملبورن: “كان هذا واحداً من أسوأ أمثلة القتل الجماعي في تاريخ أستراليا”.

وحين وقع الحادث قالت الشرطة، إنه “لا يتصل بالإرهاب وإن المهاجم له سجل جنائي يشمل اتهامات بارتكاب عنف أسري. كما كان يتعاطى مخدرات تسبب له هلاوس”.

وكان هذا واحداً من أسوأ حوادث القتل الجماعي في أستراليا منذ مذبحة بورت آرثر عام 1996 في ولاية تسمانيا الجنوبية التي قتل فيها 35 شخصاً بالرصاص.