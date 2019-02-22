مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 3.6 مليون معتمر إلى المملكة وإصدار 4.1 مليون تأشيرة

واس- الوئام

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4,116,827 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 16 جمادى الآخرة لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 3,672,648 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 439,785 معتمرًا، منهم 302,263 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 137,522 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 3,232,863 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة والذي بلغ 10,169 موظفا، منهم 8,430 من الذكور، و1,739 من الإناث.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3,266,663 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 374,915 معتمرًا، بينما سجل وصول 31,070 معتمرًا عبر المنافذ البحرية, حيث جاءت أكثر الجنسيات قدوما باكستان بـ 910,028 معتمراً، تليها إندونيسيا 596,970، بعدها الهند 391,087، ثم اليمن 200,239، وماليزيا خامسًا 193,364معتمرًا، وتأتي بعدها كل من مصر 189,496، وتركيا 158,403، والجزائر 127,563، والأردن 102,234، وبنجلاديش 93,760.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة إصدار التأشيرات، والقدوم، والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.