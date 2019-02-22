التعليقات: 0

مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني: البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور

مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني: البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور
weam.co/575389
الوئام - متابعات

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكداً أن البشير سيكون رئيساً لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيسٍ آخر.

وتناقلت وسائل إعلام سودانية معلومات حول قيام الرئيس السوداني عمر البشير بأنه سيخاطب اليوم الشارع السوداني ليعلن حالة الطوارئ. وبحسب مصادر فإن تشكيل الحكومة سيتم في وقتٍ لاحق.

روابط ذات صلة

قيادي في الحزب الحاكم: حال الطورائ هي أشبه بترتيبات أمنية باتجاه انتخابات عامة في السودان

قيادي في الحزب الحاكم: حال الطورائ هي أشبه بترتيبات أمنية باتجاه انتخابات عامة في السودان

اجتماعات طارئة للرئيس السوداني.. وترقب لتعديل حكومي واسع

اجتماعات طارئة للرئيس السوداني.. وترقب لتعديل حكومي واسع

الرئيس السوداني يجري تعديلات واسعة النطاق

الرئيس السوداني يجري تعديلات واسعة النطاق

مقتل متظاهر في تظاهرات بمدينة ود مدني جنوبي الخرطوم

مقتل متظاهر في تظاهرات بمدينة ود مدني جنوبي الخرطوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>