أبناء حجور يدحرون الحوثيين ويلقنون عناصر المليشيا درسا قاسيا

متابعات- الوئام

واصلت قبائل حجور بمحافظة حجة اليمنية، تحقيق الانتصارات الكبيرة على ميليشيا الحوثي، وتكبيد الانقلابيين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وحسب وسائل إعلام يمنية، تمكنت القبائل من دحر الميليشيات خلال 9 ساعات فقط، بدءًا من الرابعة مساء الثلاثاء حتى الثامنة صباح الأربعاء، بعد أن تصدوا للهجوم الحوثي المتزامن من 3 اتجاهات على مديرية كشر.

ونجح أبناء حجور في اقتناص 19 سلاحًا من عناصر الميليشيا وسط محاولات لاستعادتها، كما شنوا 5 هجمات على مواقع الحوثي من جهتين، وتمكنوا من طرد الانقلابيين بعد السيطرة على عدة مواقع كانت تخضع لسيطرة الحوثي.