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3 طائرات استطلاع إسرائيلية تنتهك سيادة الأجواء اللبنانية

3 طائرات استطلاع إسرائيلية تنتهك سيادة الأجواء اللبنانية
weam.co/575409

عاود الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي انتهاكه لسيادة الاجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من القرى والمدن اللبنانية.
وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون الجنوبية، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش الحدودية باتجاه الاراضي المحتلة.
كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون.
وأشار البيان إلى أن طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة الحدودية، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها والمتن وبعبدا ورياق وبعلبك، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش باتجاه الاراضي المحتلة.

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