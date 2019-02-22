وزير الإعلام اليمني يدين تعذيب ومحاكمة صحفيين من قبل مليشيا الحوثي

الوئام - متابعات

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بشدة إقدام المليشيا الحوثية الإيرانية على إحالة عشرة من الصحفيين للمحاكمة بتهم تتعلق بإنشائهم مواقع إلكترونية وصفحات في شبكات التواصل الإجتماعي، بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريا طيلة أربعة أعوام تعرضوا خلالها لصنوف التعذيب النفسي والجسدي وحرموا من كافة حقوقهم.

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات له عبر تويتر، أن هذه الإجراءات غير القانونية كونها صادرة عن مليشيا انقلابية تأتي في الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي للدفع بإجراءات بناء الثقة، وبعد تأكيد المبعوث الأممي مارتن غريفيث عن تفاهمات لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن تنفيذا لاتفاق السويد.