التعليقات: 0

وزير الإعلام اليمني يدين تعذيب ومحاكمة صحفيين من قبل مليشيا الحوثي

وزير الإعلام اليمني يدين تعذيب ومحاكمة صحفيين من قبل مليشيا الحوثي
weam.co/575421
الوئام - متابعات

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بشدة إقدام المليشيا الحوثية الإيرانية على إحالة عشرة من الصحفيين للمحاكمة بتهم تتعلق بإنشائهم مواقع إلكترونية وصفحات في شبكات التواصل الإجتماعي، بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريا طيلة أربعة أعوام تعرضوا خلالها لصنوف التعذيب النفسي والجسدي وحرموا من كافة حقوقهم.

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات له عبر تويتر، أن هذه الإجراءات غير القانونية كونها صادرة عن مليشيا انقلابية تأتي في الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي للدفع بإجراءات بناء الثقة، وبعد تأكيد المبعوث الأممي مارتن غريفيث عن تفاهمات لإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن تنفيذا لاتفاق السويد.

وتابع أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة مطالبة بالضغط على المليشيا الحوثية لوقف هذه المحاكمات غير القانونية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي القابعين في معتقلاتها.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان يدشّن برنامجاً تدريبياً لمعيلات الأسر في عدن

مركز الملك سلمان يدشّن برنامجاً تدريبياً لمعيلات الأسر في عدن

«ألوية العمالقة» تتصدى لهجوم حوثي في الجبلية

«ألوية العمالقة» تتصدى لهجوم حوثي في الجبلية

اليمن.. مواجهات عنيفة بين قبيلة بني مفتاح وميليشيا الحوثي بمحافظة أب

اليمن.. مواجهات عنيفة بين قبيلة بني مفتاح وميليشيا الحوثي بمحافظة أب

اليمن.. الحوثيون حاولوا تجنيد أبناء قبائل آل مفتاح بالقوة

اليمن.. الحوثيون حاولوا تجنيد أبناء قبائل آل مفتاح بالقوة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>