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داعشية بريطانية تطالب بالعودة إلى لندن: “سأتغيّر”

داعشية بريطانية تطالب بالعودة إلى لندن: “سأتغيّر”
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ناشدت شميمة بيغوم، (19 عاما)، وهي الفتاة التي جُردت من الجنسية البريطانية، بعد مغادرة لندن للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، الحكومة البريطانية إعادة النظر في قضيتها وإبداء “رحمة” مع سعيها للعودة إلى لندن، مؤكدة رغبتها في التغيير.

بيغوم قالت لقناة تلفزيون “سكاي نيوز” البريطانية: “أتمنى من المسؤولين البريطانيين إعادة النظر في قضيتي بقدر أكبر من الرحمة الموجودة في قلوبهم”.

وعُثر على بيغوم في معسكر اعتقال في سوريا، الأسبوع الماضي، وفجّر مصيرها جدلاً حول تداعيات ترك أم لا يتجاوز عمرها 19 عاماً مع طفل أنجبته من إرهابي، تدافع عن نفسها في منطقة حرب، وفقا لسكاي نيوز.

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