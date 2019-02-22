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شهود عيان: تظاهرات ليلية في مناطق متفرقة من الخرطوم بينها بري وشمبات والديم

شهود عيان: تظاهرات ليلية في مناطق متفرقة من الخرطوم بينها بري وشمبات والديم
weam.co/575431
الوئام - متابعات

قال شهود عيان إن تظاهرات ليلية اندلعت في مناطق متفرقة من الخرطوم بينها بري وشمبات والديم.

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكداً أن البشير سيكون رئيساً لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيسٍ آخر.

وتناقلت وسائل إعلام سودانية معلومات حول قيام الرئيس السوداني عمر البشير بأنه سيخاطب اليوم الشارع السوداني ليعلن حالة الطوارئ. وبحسب مصادر فإن تشكيل الحكومة سيتم في وقتٍ لاحق.

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