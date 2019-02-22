حسن روحاني يتصدر قائمة الرؤساء “الأكثر إهمالا لشعوبهم”

تصدّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، قائمة الرؤساء الأكثر تقاعساً في شأن تقديم المعيشة الكريمة والرفاهية لشعبه، إذ حصل على رقم 209 من بين 209 رؤساء شملهم الاستطلاع، وفقا لمعهد “غالوب” أحد المؤسسات الرائدة في مجال المدققين في العالم.

وتحصلت حكومة سويسرا، على المركز الأول في انتباه رجال الدولة إلى مصادر الرزق والرفاهية للشعب، تليها الدنمارك، والسويد، وفنلندا، وهولندا، في المرتبة الثانية إلى الخامسة في العالم. وجاءت حكومة الولايات المتحدة المرتبة 42 واحتلت كندا المرتبة 28 والمملكة الإسبانية في المرتبة 19 في العالم.

وبلغت رفاهية سبل العيش في إيران هي صفراً من أصل مؤشر يعتمد خمس درجات للتقييم على الرغم من أن إيران هي خامس أغنى دولة في العالم.