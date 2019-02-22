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هدية من إدارة الأهلي لجماهيره قبل مواجهة الوصل

هدية من إدارة الأهلي لجماهيره قبل مواجهة الوصل
جماهير الاهلي السعودي
weam.co/575433

اشترى النادي الأهلي 10 آلاف تذكرة ووزعها على مشجعي الفريق مجانا لدعمه أمام الوصل الإماراتي ضن منافسات بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على “تويتر” تغريدة جاء فيها: “قررت إدارة النادي شراء 10 آلاف تذكرة من التذاكر الموحدة لمواجهة الأهلي والوصل ضمن إياب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال وتقديمها للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور المباراة”.

ويلتقي أهلي جدة فريق الوصل الإماراتي الإثنين المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات دور الثمانية بكأس زايد.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين على ملعب زعيبل قد انتهى بالتعادل 2-2.

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