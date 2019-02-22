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الشلهوب: “جمهور الاتحاد تاج على رأسي”

الشلهوب: “جمهور الاتحاد تاج على رأسي”
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الوئام - احمد الشمراني

بادل قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد الشهلوب جماهير نادي الاتحاد تحيتها له عقب استبداله في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (21) من دوي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي كسبه الهلال بهدفين نظيفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

وقرر مدرب الفريق الهلالي استبدال الشلهوب في شوط المباراة الثاني ليجد تحية كبيرة من جماهير نادي الاتحاد.

الشلهوب أكد سعادته الكبيرة واعتزازه وشكره لجماهير نادي الاتحاد الحاضرة في المدرجات على ما بدر منهم أثناء مغادرته لملعب المباراة.
وذكر النجم الهلالي المخضرم أن التحية التي وجدها من قبل الجماهير الاتحادية أسعدته كثيراً وأنه يعتز بها ويعتبرهم تاج على رأسه واصفاً إياها بالجماهير الذواقة، واختتم حديثه “أقول لهم لازال الدوري طويل والله يوفق الاتحاد”.

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