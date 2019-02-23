برشلونة- الوئام:

تجرى مساء اليوم السبت مباراة برشلونة واشبيلية ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني وستكون قمة مرتقبة بكل المقاييس، كون البرسا متصدر الليغا لا ينوي التفريط بفارق النقاط السبعة مع أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني

في حين أن إشبيلية يستهدف الفوز الحتمي بهدف تأمين مركزه الرابع من أطماع ملاحقيه خيتافي وألافيس الذان يبعدان عنه بفارق نقطة واحدة.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني

كما سيسعى النادي الأندلسي للثأر من نظيره الكتالوني الذي أزاحه من الكأس بهزيمة قاسية.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني

وتفصيلاً يحل نادي برشلونة ضيفا على اشبيلية غدا السبت في قمة الاسبوع الخامس والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني

وستنطلق مباراة برشلونة واشبيلية مساء يوم السبت الموافق 23-2-2019 في تمام السادسة والربع بتوقيت السعودية، الثالثة والربع بتوقيت غرينتش، بصافرة الحكم انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني

وستنقل مباراة برشلونة واشبيلية عبر قناة بي ان سبورت 3 اتش دي بصوت المعلق المصري علي محمد علي، بالإضافة إلى قنوات أجنبية أخرى.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة واشبيلية على ملعب كامب نو، انتهت بفوز الفريق الكتالوني باربعة أهداف لهدفين، في مباراة شهدت إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني

ويتصدر برشلونة الدوري الاسباني برصيد 54 نقطة ويأتي خلفه اتلتيكو مدريد برصيد 47 نقطة، وفي المركز الثالث ريال مدريد برصيد 45 نقطة.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الاسباني

المباراة: إشبيلية ضد برشلونة الأسبوع: 25

الملعب: ملعب رامون سانشيز بيزخوان

الحكم: انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز

المعلق : علي محمد علي

التوقيت: اليوم السبت الموافق 23-2-2019 في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Canal + Sport 2 Polska

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 3 FR

Ziggo Sport Select HD

CBC SPORT HD

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 HD portugal