برلين- الوئام:

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره هيرتا برلين فى الرابعة والنصف مساء اليوم السبت الموافق 23-2-2019 بملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الألمانى “البوندزليجا”.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 48 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما يحتل هيرتا برلين المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

ويخوض نيكو كوفاتش المدير الفنى لنادى بايرن ميونخ، المباراة رقم الـ100 فى مسيرته التدريبية.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

وسيحتفل مدرب بايرن ميونخ بالمباراة الـ100 فى مسيرته التدريبية أمام ناديه السابق هيرتا برلين، والذى لعب له فى 75 مباراة فى الدورى وسجل ثمانية أهداف بين عامى 1991 و1996 وبين عامى 2003 و2006 حسبما ذكر الموقع الرسمى للنادى الألمانى.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

ويلتقى بايرن ميونخ مع هيرتا برلين للمرة الثانية فى غضون أسبوعين بعدما سبق وأن التقى الفريقان على الملعب الأولمبى ضمن منافسات كأس ألمانيا، وتمكن البايرن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

وأضاف أن بايرن ميونخ نجح فى تلك المباراة فى إنهاء سلسلة من أربع مباريات بدون الفوز على فريق العاصمة بواقع ثلاثة تعادلات، هزيمة.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

وتبدو الفرصة سانحة أمام بايرن ميونخ ليواصل تلك المسيرة الناجحة، لاسيما أن هيرتا برلين لم يتمكن من تحقيق الفوز بمدينة “ميونخ” منذ 41 عاماً.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

وفشل هيرتا برلين في التفوق على بايرن ميونخ فى عقر داره على مدار 23 مباراة متتالية، حيق فاز البايرن فى 18 مباراة وتعادل الفريقان فى خمس لقاءات.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

ويعود آخر انتصار لفريق هيرتا برلين على بايرن ميونخ بمدينة “ميونخ” إلى أكتوبر 1977 بنتيجة 2- 0، كما لن يتمكن هيرتا برلين من التسجيل فى ملعب “أليانز أرينا” معقل بايرن ميونخ فى آخر 4 مباريات.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

وكان بايرن ميونخ تعادل سلبياً مع ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضى بملعب “أنفيلد”، فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

من جانب أخر خسر فريق بايرن ميونيخ الألماني، أحد أبرز أسلحته الدفاعية عندما يستقبل القادم من العاصمة فريق هيرتا برلين، اليوم السبت، على ملعب إليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

وأعلن النادي البافاري، في بيان رسمي عبر حسابه على “تويتر”، غياب المدافع ماتس هوميلز عن مواجهة الغد.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

وأوضح البايرن، أن الدولي الألماني يعاني من نزلة برد، ستمنعه من التواجد ضمن قائمة الفريق أمام هيرتا برلين.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين بث مباشر في الدوري الألماني

موعد مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني

البطولة: الدوري الالماني لكرة القدم

المباراة: بايرن ميونيخ ضد هيرتا برلين الأسبوع: 23

الملعب: أليانز أرينا

المعلق : خالد الغول

التوقيت: اليوم السبت الموافق 23-2-2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

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