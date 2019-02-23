نجل شقيق علي عبدالله صالح: جماعة الحوثي تمر بأضعف مراحلها.. ولا بد من دعم “التحالف”

نفى نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، العميد طارق صالح، مقتل “صالح” داخل سيارة هربا، قائلا: “عمي استشهد داخل منزله وهو يتصدى لعصابة الحوثي”.ودعا في مقابلة مع صحيفة “إندبندنت عربية”، نشرتها مساء أمس الخميس اليمنيين، للتصدي لمشروع الحوثيين “الكهنوتي”، مؤكدًا أن التحالف العربي في اليمن يعمل مع قوات المقاومة المشتركة للتصدي للخطر الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وشدد القائد العسكري على أهمية التعاون مع قوات المقاومة والتحالف العربي للتصدي لانقلاب الحوثي والحد من تمدد نفوذ إيران داخل بلاده.وأوضح صالح أن إنشاء ألوية حراس الجمهورية كان تطوراً وامتداداً طبيعياً لانتفاضة ديسمبر وما تلاها من أعمال انتقامية وقمع وتنكيل مارسه الحوثيون بحق اليمنيين.كما أوضح أن ميليشيا الحوثي استغلت الشرخ الذي أفرزته الأزمة التي عصفت باليمن في العام 2011، لاختراق الصفوف والنفاذ بمشروعهم الكهنوتي الرجعي المتخلف ونجحوا في ذلك، مؤكداً أن الحركة الحوثية منذ نشأتها وحتى اليوم تمر بأضعف مراحلها، ولا تمتلك من القوة ما يكفي للسيطرة على محافظة واحدة.مختلف أنواع الأسلحة.