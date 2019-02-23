باريس- الوئام:

أعلن باريس سان جيرمان أن المدافع توماس مونييه، سيكون جاهزا للمشاركة مع فريقه الساعي لتعزيز سجله المثالي على ملعبه حين يستضيف نيم،اليوم السبت الموافق 23-2-2019 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك بث مباشر في الدوري الفرنسي

وغاب اللاعب البلجيكي عن المباريات منذ إصابته بارتجاج في المخ قبل نحو أسبوعين.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك بث مباشر في الدوري الفرنسي

وقال المدرب توماس توخيل: نيمار وادينسون كافاني سيغيبان ولكن بقية اللاعبين ومنهم توماس مونييه جاهزون.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك بث مباشر في الدوري الفرنسي

وسيواصل نيمار رحلة التعافي من إصابة في القدم في البرازيل. وبدأ كافاني في إجراء تدريبات منفردة لكنه لا يزال يتلقى العلاج من إصابة في الفخذ.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك بث مباشر في الدوري الفرنسي

وواجه باريس سان جيرمان صعوبة أمام نيم في الدور الأول واحتاج متصدر الدوري الفرنسي لهدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 4-2، في سبتمبر الماضي. لكن نيم سيخوض اختبارا صعبا هذه المرة على ملعب سان جيرمان.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك بث مباشر في الدوري الفرنسي

ويتصدر فريق المدرب توخيل الترتيب متقدما بفارق 15 نقطة على ليل صاحب المركز الثاني وفاز سان جيرمان، الذي له مباراة مؤجلة، في جميع مبارياته 13 التي خاضها على أرضه في الدوري هذا الموسم وأحرز 47 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف فقط.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك بث مباشر في الدوري الفرنسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك في الدوري الفرنسي

البطولة: الدوري الفرنسي لكرة القدم

المباراة : باريس سان جيرمان ضد نيم أولمبيك الأسبوع: 26

الحكم: أماوري ديلرو

المعلق : نوفل الباشي

التوقيت: اليوم السبت الموافق 23-2-2019 في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Canal + France

Digi Sport 1 HD Hungary

beIN SPORTS HD 6

Arena Sport 1 HD Cro