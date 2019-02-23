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اتصالات اتحادية مكثفة.. هل تعيد سييرا للعميد من جديد؟

اتصالات اتحادية مكثفة.. هل تعيد سييرا للعميد من جديد؟
weam.co/575462
الوئام - محمد بن نافع

يبدو أن النتائج السلبية التي لا زالت ترافق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ستلقي بظلالها على النادي خلال الأيام القليلة المقبلة وخصوصاً على مصير المدرب الكرواتي سلافن بيليتش.

أكدت مصادر لـ”الوئام” بأن الإدارة الاتحادية وضعت أكثر من خطة بديلة للأمتار الأخيرة من المسافة القصيرة التي يستطيع أن يبتعد فيها الاتحاد عن الهبوط ، وعلمت مصادر الوئام بأن المدرب السابق للفريق التشيلي خوسيه لويس سييرا قد تلقى اتصالات من قبل شخصيات اتحادية في حين لم توضح إدارة النادي أي شيء بخصوص ذلك ولكنها نفت في وقت سابق أي نية لإقالة المدرب الحالي الكرواتي سلافن بيليتش.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الاتحادي يحتل حالياً المركز ماقبل الأخير في سلم الترتيب لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد (15) نقطة مع نهاية الجولة (21) من الدوري.

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