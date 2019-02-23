السودان: مراسيم جمهورية بتشكيل حكومة جديدة

الخرطوم- الوئام:

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس الجمعة مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي، وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة ولايات من العسكريين.

وأصدر البشير مرسوماً جمهورياً بحل مجلس الوزراء القومي ومرسوماً جمهوريا بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم.

كما أصدر الرئيس السوداني مرسوماً جمهورياً آخر بتكليف كل من فضل عبدالله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية وحامد محمد النور ممتاز وزيراً لديوان الحكم الاتحادي وأحمد سعد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء.

وكلف البشير فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيراً للدفاع والدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية ومولانا محمد أحمد سالم وزيرا للعدل .