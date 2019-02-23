التعليقات: 0

يتنقل دائماً برفقة شخصين

زعيم داعش شوهد في باغوز شرق سوريا

زعيم داعش شوهد في باغوز شرق سوريا
weam.co/575471
بيروت- الوئام:

أفادت مصادر أمنية أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي شوهد قبل أيام في المعقل الأخير للتنظيم الإرهابي في قرية “باغوز” شرق سوريا.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، نقلاً عن المصادر، فضلت عدم الكشف عن أسمائها، قولها: إن البغدادي الذي أصيب في غارة جوية على الأراضي السورية يتنقل دائماً برفقة شخصين.

يذكر أن وسائل إعلامية أفادت الشهر الماضي، بأن البغدادي محاصر في قرية باغوز بمنطقة هجين من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، للهجوم الأخير للقضاء على التنظيم المحاصر في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع شرقي سوريا.

واستأنفت القوات عمليات إجلاء المحاصرين داخل الجيب الأخير للتنظيم، في خطوة تحدد استكمالها ساعة الصفر لحسم المعركة سواء عبر استسلام الإرهابيين، أو إطلاق الهجوم الأخير ضدهم.

روابط ذات صلة

سوريا.. داعش يصد هجوما لـ “قسد” باستخدام المدنيين المحتجزين كدروع بشرية

سوريا.. داعش يصد هجوما لـ “قسد” باستخدام المدنيين المحتجزين كدروع بشرية

أسرة داعشية ترفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية

أسرة داعشية ترفع دعوى ضد الحكومة الأمريكية

قادة من داعش يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية في مزارع شرق الفرات

قادة من داعش يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية في مزارع شرق الفرات

سوريا.. مقتل 20 شخصا في تفجير مفخخ استهدف عمال حقل نفطي

سوريا.. مقتل 20 شخصا في تفجير مفخخ استهدف عمال حقل نفطي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>