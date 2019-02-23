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بعد الدعوات للنفير العام

قوات إسرائيلية تعتقل أمين سر فتح في القدس

قوات إسرائيلية تعتقل أمين سر فتح في القدس
weam.co/575484
رام الله - الوئام:

اعتقلت قوات إسرائيلية صباح اليوم السبت، أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة بالقدس ورئيس نادي الأسير الفلسطيني ناصر قوس، بعد اقتحام منزله.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً الحاج علي عجاج، الذي كان في مقدمة من قاموا بفتح مصلى باب الرحمة يوم أمس الجمعة، إلى جانب ناصر قوس.

كانت قوات إسرائيلية نفذت الليلة قبل الماضية وفجر أمس الجمعة حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس بعد الدعوات للنفير العام نحو المسجد الاقصى المبارك وأداء صلاة الجمعة قرب ساحة باب الرحمة المغلق من قبل القوات الإسرائيلية.

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