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بحسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

الخدمة المدنية: نظام للدوام الجزئي «مناسب» للطلاب والأمهات غير المتفرغات

الخدمة المدنية: نظام للدوام الجزئي «مناسب» للطلاب والأمهات غير المتفرغات
weam.co/575487
الرياض- الوئام:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر ان اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة تمكن الجهات الحكومية من التعاقد اختيارياً بنظام الدوام الجزئي Part-Time؛ وهو خيار مناسب للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل كطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير المتفرغات تماماً للعمل بدوام كامل.

وقال في تغريدات عبر حسابه في موقع تويتر: نصَّت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة على أن شروط وإجراءات ومعايير شغل الوظيفة المعمول بها والتي تحقق مبدأ الجدارة في الاختيار ستُطبَّق على كل أساليب شغل الوظائف بما فيها التعاقد بنظام الدوام الجزئي.

 

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