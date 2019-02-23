برشلونة يقترب من ضم لاعب أتلتيكو بـ«المجان»

برشلونة - الوئام:

أشارت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يستهدف تعزيز صفوفه بصفقة مجانية من أتلتيكو مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن برشلونة يريد التعاقد مع البرازيلي فيليبي لويس، خلال الميركاتو المقبل، لدعم مركز الظهير الأيسر، خاصة في ظل اعتماده بشكل كلي على جوردي ألبا.

ويعد فيليبي لويس (33 عامًا) خيارا مناسبا لإدارة النادي الكاتالوني، الذي يبحث عن التعاقد مع لاعب صاحب خبرة بسعر منخفض.

وحال الاتفاق معه، سينضم فيليبي لويس لصفوف البارسا دون أي تكلفة، نظراً لأن عقده سينتهي هذا الصيف مع ناديه أتلتيكو مدريد.

وسبق للنادي الكاتالوني، السعي للتعاقد مع فيليبي لويس في 2009، وكان حينها لاعبا في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا، لكن الإدارة لم تتوصل حينها لاتفاق بشأن قيمة الصفقة، كما أنه تعرض وقتها لإصابة قوية في شظية الساق.