ناسا توافق على قيام SpaceX برحلة تجريبية إلى محطة الفضاء الدولية

الوئام - وكالات

أعطت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” موافقتها النهائية لشركة SpaceX المملوكة لإيلون ماسك لقيام مركبة مصممة حديثاً بأول رحلاتها التجريبية غير المأهولة لمحطة الفضاء الدولية في الثاني من مارس المقبل.

وأزالت هذه الموافقة عقبة رئيسية أمام مساعي سبيس إكس لمساعدة ناسا على استئناف برنامج رحلات الفضاء الأمريكية المأهولة والذي توقف منذ انتهاء بعثات مكوك الفضاء في 2011.

ومنحت ناسا شركة SpaceX نحو 2.6 مليار دولار وشركة Boeing نحو 4.2 مليار دولار لبناء أنظمة إطلاق منفصلة للصواريخ والمركبات لنقل رواد الفضاء الأمريكيين من وإلى محطة الفضاء الدولية وهي مختبر أبحاث موجود على بعد 402 كيلومتراً من الأرض.