أمر ملكي: ‎ خادم الحرمين ينيب سمو ‎ولي العهد لإدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب

الرياض - الوئام:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 226

التاريخ : 18 / 6 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة عام 1440هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق للثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2019م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وغادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم السبت 18 / 6 / 1440هـ الموافق 23 / 2 / 2019م ، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس مقامه الكريم – حفظه الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.