خادم الحرمين يصل مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

قالت السفارة السعودية في القاهرة إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصل إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، المقرر عقدها بشرم الشيخ.
خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان -حفظه الله – يصل إلى جمهورية #مصر العربية .#الملك_سلمان_في_مصر https://t.co/ao49a1Ocfi
— السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) February 23, 2019
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر بعد ظهر اليوم متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما يرأس – أيده الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.
بث مباشر | خادم الحرمين الشريفين يصل إلى شرم الشيخ.#الملك_سلمان_في_مصر https://t.co/FmOZjv4IOe
— وزارة الإعلام (@media_ksa) February 23, 2019
وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في مطار شرم الشيخ الدولي أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بحسب وكالة الأنباء السعودية.