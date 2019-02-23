الفيصلي يكسب الرائد بثلاثية نظيفة

واس - الوئام:

تمكن الفيصلي من تحقيق انتصاره الثامن في الدوري بعد تغلبه على الرائد بثلاثة أهدف نظيفة ، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وجاء هدف الفيصلي الأول عند الدقيقة 32 عن طريقه لاعبه سلطان مندش، وقبل نهاية شوط المباراة الأول تمكن اللاعب يزيد البكر من أضافة الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 43 ، وفي الوقت بدل الضائع تمكن الفيصلي من تسجيل ثالث أهدافه عن طريق البرازيلي دينلسون بيريرا في الدقيقة 93.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة الـ 30 في المرتبة الثامنة في سلم الترتيب ، فيما تجمد رصيد الرائد عند 24 نقطة في المركز العاشر .