“قمة موازية” لشبيها ترامب و كيم تلفت الأنظار قبل اللقاء المرتقب

في واحد من المواقف التي تبدو سينيمائية قام شبيها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جون أون بلفت الأنظار في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس الجمعة بعد أن تمكنا من اللقاء في حشد كبير من الكاميرات و الإعلاميين.

وبحسب “رويترز” التقى الأسترالي هاورد إكس شبيه الرئيس الكوري كيم جون أون مع شبيه الرئيس الأمريكي راسل وايت في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس الجمعة قبل أيام من القمة التي ستجمع الرئيسين.

وأحاط صحفيون وكاميرات محطات تلفزيونية بالشبيهين في الفندق قبل أن يقتادهما أفراد الأمن للخارج.

وفي وقت لاحق تجمع حشد حول هاورد وشريكه راسل وايت شبيه ترامب أمام دار أوبرا هانوي لالتقاط الصور.

وقالت الوكالة إن “السيارات توقف وحلق السائحون حول شخص بدا أنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهو يجوب أحد شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي”.