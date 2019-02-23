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“قمة موازية” لشبيها ترامب و كيم تلفت الأنظار قبل اللقاء المرتقب

“قمة موازية” لشبيها ترامب و كيم تلفت الأنظار قبل اللقاء المرتقب
weam.co/575561

في واحد من المواقف التي تبدو سينيمائية قام  شبيها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جون أون  بلفت الأنظار في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس الجمعة بعد أن تمكنا من اللقاء  في حشد كبير من الكاميرات و الإعلاميين.

وبحسب “رويترز” التقى الأسترالي هاورد إكس شبيه الرئيس الكوري كيم جون أون مع شبيه الرئيس الأمريكي راسل وايت في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس الجمعة قبل أيام من القمة التي ستجمع الرئيسين.

وأحاط صحفيون وكاميرات محطات تلفزيونية بالشبيهين في الفندق قبل أن يقتادهما أفراد الأمن للخارج.
وفي وقت لاحق تجمع حشد حول هاورد وشريكه راسل وايت شبيه ترامب أمام دار أوبرا هانوي لالتقاط الصور.

وقالت الوكالة إن “السيارات توقف وحلق السائحون حول شخص بدا أنه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وهو يجوب أحد شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي”.

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