الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

الوئام - متابعات

قررت محكمة مصرية معاقبة الممثل طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء”، وحرق المجمع العلمي.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن محكمة جنايات الجيزة عاقبت بالسجن 10 أعوام الحدثين إسلام حنفي شحاتة، ومحمد عبد العال ربيع، فيما قضت ببراءة 21 شخصا آخرين.

وأوضحت أن المحكمة كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة طارق النهري، غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

وألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على النهري بمنطقة السيدة زينب بعد هروب استمر أكثر من 3 سنوات، وبعرضه على نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اتخذت إجراءات إعادة محاكمته.

وتتعلق القضية بأحداث اندلعت في شهر سبتمبر 2011 وسط القاهرة، ونجم عنها التعدي على مبان حكومية وإحراق بعضها، مثل المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لضلوعهم في تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب.

كما اتهم بعضهم بحيازة مخدرات بقصد التعاطي، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لجهات حكومية وممتلكات خاصة بالمواطنين.