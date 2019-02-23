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حاول تنظيف انبوب للصرف الصحي

إصابة مواطن بحروق بسبب اشتعال مواد تنظيف كيميائية في مكة

إصابة مواطن بحروق بسبب اشتعال مواد تنظيف كيميائية في مكة
weam.co/575580
الوئام-مكة-حجب العصيمي

أصيب مواطن بحروق متفرقة ،اليوم، في حادث اشتعال نار لحظي بسبب خلط مواد كيميائية ( مادة مذيبة وبنزين) لغرض تنظيف إحدى انابيب الصرف الصحي في بدروم أحد المباني في حي الغسالة بمكة

و صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أن بلاغا ورد في تمام  الساعة 10,20 دقيقة من يوم السبت الموافق 18 من جمادى الثانية يفيد بوقوع الحادث و جرى نقل المصاب للمستشفى .

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بضرورة الحذر والابتعاد عن استخدام المواد الكيميائية والخطرة في أعمال التنظيف المنزلية وضرورة اتباع الإرشادات والمواد الآمنة الخاصة بذلك حفاظا على السلامة العامة.

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