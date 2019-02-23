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إيران تعلن موقفا يتعارض مع روسيا بشأن عملية عسكرية بإدلب

إيران تعلن موقفا يتعارض مع روسيا بشأن عملية عسكرية بإدلب
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لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حلا عسكريا للوضع في إدلب، على خلاف رغبة موسكو في تفاهمات سابقة مع الجانب التركي بشأن الشمال السوري وتحديدا في هذه المحافظة.

جاء ذلك وفق تصريحات ظريف لصحيفة “Basler Zeitung” السويسرية، حيث قال: “إننا نتحرك في هذا الاتجاه. لم نرغب سابقا في القيام بعملية عسكرية، وكنا نعمل لمنعها، لأننا نعرف أن كل الأعمال الحربية في إدلب ستؤدي إلى كارثة. لكن المواقف الأخرى فشلت فيما تسيطر النصرة على منطقة أوسع مما كان الأمر عليه سابقا”.

وتعد إدلب آخر محافظة سورية تسيطر عليها المعارضة السورية، وسبق أن قالت مستشارة رئيس النظام السوري بثنية شعبان، إن “القيادة السورية اتخذت قرارا حول إعادة محافظة إدلب إلى حضن الوطن”، مضيفة أنه يتم حاليا تحديد الأسلوب والمواعيد.

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