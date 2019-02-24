القاهرة- الوئام:

يستعد فريق الزمالك المصري لخوض مباراة قوية ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ستنطلق مباراة الزمالك مع أتلتيكو الأنجولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وستكون مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو بكأس الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وكان فريق الزمالك قد تعادل على أرضه مع نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية فيما خسر مباراته الأولى أمام جور ماهيا بنتيجة 4-2.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

من جهة أخرى أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مهمة إدارة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي للحكم الموريتاني دحان ولد بيده.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق بترو أتلتيكو اليوم الأحد لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وسيعاون الحكم الموريتاني كل من شيخ مامادو بيني وإسماعيل حميدو ديالو بالإضافة إلى بوشعيب لمغيفري حكما رابعا.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وكان الزمالك قد تلقى الخسارة في الجولة الأولى أمام جورماهيا الكيني قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع نصر حسين داي الجزائري ليكون الزمالك في المركز الأخير في المجموعة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قد اختتم تدريباته الجماعية أمس السبت، على ملعب النادى، استعدادا للسفر إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق لمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتشهد قائمة الفريق الأول لكرة القدم، غيابات بالجملة في ظل الإصابات التي يعانى منها أكثر من لاعب بالفريق.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتضم قائمة اللاعبين الغائبين عن مباراة الزمالك وبيترو أتليتكو الأنجولي، مصطفى فتحى والذي سيسافر إلى ألمانيا لخوض فحوصات طبيبة على الركبة، في ظل تجدد الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ مباراة الذهاب أمام اتحاد طنجة، في دور الــ 32 المكرر بالكونفيدرالية، ومحمود علاء والذي تعرض للإصابة في التدريبات قبل مباراة طلائع الجيش، وهناك أيضا حازم إمام الذي يعانى من التهابات في الركبة، ومحمد عنتر من شد في العضلة الخلفية، ولم يشارك كلا اللاعبين في تدريبات الفريق، ويؤديان برنامجا تأهيليا.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في كأس الكونفدرالية الأفريقية

البطولة: كأس الكونفدرالية الأفريقية

المباراة: الزمالك – مصر ضد بيترو أتلتيكو – أنغولا دور المجموعات

الملعب: ملعب برج العرب بالإسكندرية

التوقيت: ستنطلق مباراة الزمالك مع أتلتيكو الأنجولي على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

الحكم: بايدا دحان

المعلق : محمد فوزي

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 1